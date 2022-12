Avis Bisceglie, buoni risultati dopo la giornata di donazione con l’Associazione Acconciatori

È cominciata con il piede giusto la partnership tra Avis Bisceglie ed Associazione Acconciatori Bisceglie, protagonisti in occasione della giornata di donazione effettuata lo scorso 5 dicembre al Centro Raccolta Sangue dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Un buon numero di sacche di sangue è stato raccolto grazie al contributo dei tanti donatori dell’associazione che si sono recati presso il nosocomio cittadino. “Ci tengo a ringraziare l’Associazione Acconciatori Bisceglie – dichiara il presidente Avis Bisceglie Patrizia Ventura – per questa nuova collaborazione stretta unendo le forze per organizzare per la prima volta in città la giornata di donazione dedicata a loro. Questo sarà solo il primo di tanti appuntamenti che organizzeremo insieme nel futuro prossimo, grazie alla disponibilità del presidente Pino Carino, di Pina Di Reda, Grazia Caggianelli e tutti coloro che fanno parte in maniera attiva dell’Associazione Acconciatori Bisceglie”.