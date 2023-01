Associazione Borgo Antico: “Non buttate le decorazioni di Natale, riusiamole nel 2023”

Con l’arrivo dell’Epifania e dell’ultimo weekend di festività, è giunto il momento per moltissime famiglie biscegliesi di smontare l’albero e mettere via le decorazioni natalizie che per quasi un mese hanno colorato le loro case.

L’Associazione “Borgo Antico” di Bisceglie lancia nuovamente un appello ai cittadini per recuperare i vecchi addobbi natalizi in disuso, con l’obiettivo di riutilizzarli il prossimo anno nell’abbellimento del centro storico cittadino.

L’associazione, infatti, ha decorato negli scorsi mesi alcune stradine della città vecchia utilizzando esclusivamente materiale salvato dalla discarica e reimpiegato con gusto e creatività grazie all’aiuto di volontari, residenti e associazioni cittadine. Il risultato si è rivelato un successo e i vicoli del Borgo Antico sono stati protagonisti di centinaia di selfie e foto-ricordo.

Un’iniziativa per creare un vero e proprio “allestimento di comunità”, recuperando i vecchi addobbi natalizi e gli alberi di Natale rotti e usurati, evitando così che molte decorazioni, non essendo riciclabili o compostabili, finissero in discarica.

Chiunque abbia voglia di conferire i propri addobbi può contattare telefonicamente l’associazione al numero 3926012185.

Con l’aiuto di tutti, anche il prossimo anno Bisceglie potrà vivere un Natale di comunità colorato, accogliente e completamente ecosostenibile.