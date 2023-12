“Aspettando il Natale”, pronte le iniziative ideate da Confcommercio Bisceglie

Tutto pronto per il programma di “Aspettando il Natale“, la serie di iniziative ideate da Confcommercio Bisceglie inserite nel cartellone di “Bisceglie tutto l’anno” con il patrocinio della Città di Bisceglie e la fattiva collaborazione dei commercianti di via Aldo Moro, via XXIV maggio e piazza san Francesco.

Dall’8 al 23 dicembre quattro appuntamenti per un pubblico di tutte le età con mercatini di Natale in via XXIV maggio e tanto intrattenimento anche in via Aldo Moro e piazza san Francesco.

Intrattenimento musicale, shopping, spettacoli, artisti di strada, letture animate, laboratori artistici, musicali e teatrali e tanto altro saranno protagonisti degli eventi in programma.

La grande professionalità di Fabiano Di Lecce dell’associazione Fagipamafra², le letture animate e i laboratori artistici per i più piccoli a cura dall’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua, il talento delle giovani ginnaste della Ginnastica Ritmica Iris, i musicisti dell’Hdemia Zamar, il Minnie club di Antonella Papagni, l’animazione di Ramè e Saltoincanto, la Route band 99, il gruppo musicale Never Hide e l’associazione musicale Voice box di Giovanni Rigante saranno alla base delle quattro date in calendario: 8, 10, 17 e 23 dicembre. Partner del programma: Agribiologos di Giuseppe Quercia.

Anche i quattro circoli didattici cittadini saranno coinvolti nel programma con “Bambini in Coro” il 17 dicembre alle 11 in via Aldo Moro.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato delle quattro giornate.

E non è tutto: il 23 e il 24 dicembre spazio alla XII edizione di “Via Lamaveta in Christmas” con spettacoli, animazione, musica, magia e tTanti gadget per i più piccoli. Le due giornate di eventi, organizzate dall’associazione “Quartiere Sant’Andrea” con il patrocinio della Città di Bisceglie, saranno precedute dall’accensione del falò il 7 dicembre rientrante nell’evento “Il quartiere incantato di Babbo Natale” dalle 17 alle 24 in via santa Chiara d’Assisi (di fronte al parco sant’Andrea).