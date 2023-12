“Aspettando il Natale”, gli eventi in programma per l’8 e il 10 dicembre

Al via il programma di “Aspettando il Natale”, la serie di iniziative ideate da Confcommercio Bisceglie inserite nel cartellone di “Bisceglie tutto l’anno” con il patrocinio della Città di Bisceglie e la fattiva collaborazione dei commercianti di via Aldo Moro, via XXIV maggio e piazza san Francesco.

Intrattenimento musicale, shopping, spettacoli, artisti di strada, letture animate, laboratori artistici, musicali e teatrali e tanto altro saranno protagonisti degli eventi in programma.

Nelle locandine allegate il programma completo degli eventi per il giorno dell’Immacolata e per domenica 10 dicembre sia al mattino sia nel pomeriggio e in serata.

Il programma si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie e della sinergica e fattiva collaborazione con le attività commerciali delle location coinvolte.