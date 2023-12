“Aspettando il Natale” di Confcommercio: eventi del 10 dicembre rinviati causa maltempo

Per via delle avverse condizioni meteorologiche gli eventi rientranti nel programma “Aspettando il Natale” organizzato da Confcommercio Bisceglie e patrocinato dalla Città di Bisceglie in via Aldo Moro, piazza san Francesco e via XXIV maggio saranno rinviati a domenica 17 dicembre in concomitanza con le iniziative già in programma per quella data.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il dettaglio degli eventi della giornata di domenica 17 dicembre.

A comunicarlo è Confcommercio Bisceglie: “Purtroppo siamo costretti a rinviare gli appuntamenti odierni per via del cattivo tempo. Ringraziamo tutti gli operatori, le associazioni aderenti e quanti hanno lavorato per l’organizzazione. A domenica prossima”.