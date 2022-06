Asl Bt proroga contratto OSS in scadenza, Fials esprime soddisfazione e gratitudine

La Direzione Strategica Aziendale della Asl BT con disposizione del 29 giugno 2022 da seguito alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 30 Giugno degli O.S.S.

“La FIALS esprime Soddisfazione per il grande risultato raggiunto, infatti l’organizzazione sindacale con nota del 17 Giugno, considerato il periodo estivo e quindi la necessità di concedere a tutti i dipendenti i periodi di ferie, soprattutto la necessità di dare una adeguata continuità assistenziale ai pazienti ricoverati, aveva chiesto alla Direzione Generale una ulteriore proroga dei contratti in scadenza fino al 31 cicembre 2022″. Lo dichiarano Angelo Somma e Sergio Di Liddo della Segreteria Territoriale Fials Bat.

“La FIALS Ringrazia la Direzione Strategica Aziendale della Asl Bt per aver accolto la nostra richiesta e per tutto il grande lavoro che sta portando avanti per una ulteriore crescita di tutta la Asl BT”.