Asfalto su basolato nel centro storico: Spina denuncia, la precisazione di Consiglio

“Il centro storico rattoppato volgarmente con asfalto. Lo schifo più assoluto. I sostenitori di Angarano stanno portando a termine il progetto di distruzione culturale e fisica di tutte le opere e di tutto ciò che le precedenti amministrazioni avevano con fatica realizzato. Giusto per offrire ai turisti dei mesi estivi uno spettacolo ‘degno’ del senso estetico e culturale di questa amministrazione. ‘Turismo kitsch’ delle meraviglie”. E’ il commento del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina mostrando alcuni scatti di basolati del centro storico di Bisceglie coperti da asfalto.

Poco dopo ecco la precisazione da parte del vice sindaco Angelo Consiglio, “Vi informo che a settembre partiranno i lavori di rifacimento del basolato in via Tupputi e via Frisari. Per evitare ulteriori cadute e problemi, si sta provvedendo a chiudere le buche esistenti con asfalto e non con cemento perché il passaggio delle auto lo farebbe saltare. Con il rifacimento del basolato verrà completamente rivisto anche il regolamento della ZTL e i pass di accesso al centro storico”.