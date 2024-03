Appuntamento con il mercato domenicale, data e orario per il mese di marzo / DETTAGLI

Piazza Vittorio Emanuele II, domenica 3 marzo, ospiterà il consueto mercato della prima domenica di ogni mese.

Il centro cittadino, dalle 8 alle 14, accoglierà l’appuntamento con gli ambulanti del nostro territorio.

A darne comunicazione sono Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà. L’organizzazione del mercato della prima domenica del mese è stabilita nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019.

«Una nuova occasione per dare linfa e respiro agli ambulanti e al commercio di prossimità e per dare l’opportunità ai cittadini di effettuare i propri acquisti in un giorno festivo», tengono a evidenziare da Confcommercio Bisceglie.