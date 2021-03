Angarano: “Firmato ordinanza per riapetura del cimitero comunale”

“Ho firmato un’ordinanza per consentire la riapertura del cimitero comunale”, comunica il sindaco Angelantonio Angarano – “da domani nel rispetto delle seguenti misure organizzative:

L’accesso da parte dei visitatori è consentito tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 per la visita ai defunti e per assistere alla cerimonia del rito funebre e la successiva sepoltura con esclusione dei giorni di domenica 4 aprile durante il quale il cimitero sarà completamente chiuso e lunedì 5 aprile durante il quale potranno svolgersi solo le sepolture.

Durante le cerimonie funebri, da svolgersi preferibilmente all’aperto, potranno partecipare esclusivamente i congiunti e, comunque, un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

“Le misure organizzative saranno in vigore dal 29 marzo al 6 aprile 2021, hanno natura sperimentale e potranno essere oggetto di modifica e/o di revoca qualora sia verificata dalle forze dell’ordine la mancata osservanza delle regole”.

“In tanti ci avevate chiesto di riaprire il cimitero – afferma il primo cittadino – per questo abbiamo deciso di andare incontro alle vostre richieste, accordando fiducia e confidando che le visite ai cari defunti possano svolgersi in ordine e in sicurezza, nel pieno rispetto nelle norme anti-Covid. A nessuno piace adottare misure restrittive né tanto meno limitare l’apertura del cimitero ma è evidente che la priorità in questo momento sia tutelare la salute pubblica. Invito tutti quindi a sfruttare questa opportunità con responsabilità e coscienza. E si eviti con buon senso di andare in massa nelle giornate di domani o immediatamente successive alla riapertura. Monitoreremo attentamente la situazione – conclude Angarano – pronti ad attuare misure più restrittive in caso di criticità”.