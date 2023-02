Alternanza Scuola/Lavoro, partito il progetto formativo ideato da Confcommercio

Partito all’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie il progetto di “Alternanza Scuola/Lavoro” per il quale sono impegnati Confcommercio Bisceglie, CCIAA di Bari e Aulab di Bari, la prima Coding Factory Italiana attiva dal 2014 nell’ambito della formazione digital & tech. “Quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro, questo il titolo delle tre giornate di formazione e apprendimento rivolte alle studentesse e agli studenti delle quinte classi dell’Istituto “Dell’Olio” di Bisceglie diretto dal prof. Mauro Leonardo Visaggio, una serie di attività nozionali e pratiche mirate a una formazione specialistica incentrata sull’utilizzo e sulla potenziale ricerca di nuove figure professionali in ambito di Information Technology.

“Abbiamo parlato ai ragazzi della validità del progetto che si pone come strumento strategico per la loro formazione. Grazie al Dirigente Scolastico, professor Visaggio, per aver sposato l’iniziativa formativa e alla Presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio, Luciana Di Bisceglie, responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro per aver illustrato in maniera dettagliata il percorso – dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Grazie anche a Katia Todisco, referente dell’area ‘finanza agevolata’ e dello sportello sull’imprenditoria giovanile di Confcommercio Bisceglie”.

Il corso è stato organizzato anche grazie alla stretta collaborazione tra il dottor Alessandro Fusco, responsabile dell’area formazione di Confcommercio della Provincia di Bari – BAT, e di alcuni docenti dell’Istituto Dell’Olio.

“La collaborazione tra Camera di Commercio, Confcommercio e Aulab mira a offrire agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di acquisire competenze digitali con la duplice finalità di continuare a perseguire l’impegno nel formare junior developer per colmare il gap nel mondo lavorativo; incentivare e sostenere la creazione di nuove attività di impresa attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; entrare in un contesto di responsabilità civica sul territorio, influendo sulle politiche giovanili, in particolar modo per influire sul loro inserimento nel mercato del lavoro – spiegano i responsabili di Aulab – Il progetto all’interno delle scuole secondarie di secondo grado permette di fare orientamento agli studenti circa il loro percorso universitario/lavorativo con particolare attenzione a tre tematiche quali la presa di coscienza del proprio valore attraverso lo sviluppo di un’idea, che li aiuterà alla scelta di un percorso universitario più consapevole; la creazione di una identità digitale per aumentare l’uso più consapevole degli strumenti e del web anche per il futuro professionale; lo sviluppo delle competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro partendo dalla generazione di una propria idea di impresa, diventando imprenditori di loro stessi attraverso la creazione di un’idea di startup”.

Le studentesse e gli studenti, nel corso della formazione, effettueranno anche attività di mentoring e coaching sempre affiancati da tutor esperti del settore. Le giornate formative termineranno il 3 febbraio.