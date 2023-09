Al via l’anno scolastico, Angarano: “Abbiate sempre il coraggio di inseguire i vostri sogni”

A partire da domani, 11 settembre, a Bisceglie riparte con l’anno scolastico con il suono della campanella che scoccherà per i più piccoli.

“Nelle scuole si coltiva il nostro futuro – ha dichiarato in un messaggio augurale il sindaco Angelantonio Angarano. Istituzioni, famiglie, comunità scolastiche: siamo tutti chiamati a dare il nostro apporto per il bene dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi. Solo con questa sinergia possiamo star loro accanto davvero, in una fase delicata come la crescita e la formazione, non solo didattica ma anche umana, di coscienze e sensibilità, di menti pensanti e cittadini consapevoli”.

“Per questo – prosegue – nell’augurare buon lavoro anche per il nuovo anno scolastico, la nostra gratitudine va a tutti coloro che giornalmente, con dedizione, professionalità, passione e amore, sono in prima fila in questa delicata missione sociale e civile. Dirigenti scolastici, docenti, personale ATA: grazie per quello che fate. Noi, come rappresentanti delle Istituzioni, continueremo ad esserci, sempre”.

“Ai ragazzi rivolgiamo un accorato messaggio: il futuro è qui, ora. È nelle vostre mani e dovete costruirlo con impegno e responsabilità di cittadini, salvaguardando la bellezza del mondo che va difesa e tutelata. Abbiate sempre il coraggio di inseguire i vostri sogni. Talvolta comporterà sacrifici, non mancheranno gli ostacoli, ma siamo certi che con forza di volontà, talento e perseveranza saprete arrivare alla meta. E le vostre vittorie saranno anche le nostre – chiosa il primo cittadino – perché siamo i vostri primi sostenitori. Non dimenticatelo mai. Buon anno scolastico a tutti”.