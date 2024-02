Al Castello di Bisceglie secondo appuntamento “L’Ape F.A. Unconventional beauty…& more!”

Secondo appuntamento con il social cafè “L’Ape F.A. Unconventional Beauty” quello previsto per domenica 25 febbraio, ore 16.00, al Castello di Bisceglie.

Nel corso dell’evento sarà presentata una importante iniziativa di alfabetizzazione sulla LIS (Lingua dei segni italiana) in partenza a marzo, per un ciclo di 3 incontri gratuiti condotti dall’interprete e docente Marilena Delmedico. I 3 incontri saranno destinati a un numero massimo di 10 partecipanti provenienti dai settori turismo (max 3), arte e cultura di Bisceglie, previa iscrizione.

Questo nuovo incontro di condivisione del progetto “Cantieri Sociali Art’è” dell’Aps A 31-20FuturoAnteriore si rivolge a poeti, artisti, performers e realtà aƫtive in ambito culturale di Bisceglie per continuare a co-progettare insieme piccole attività collaterali da realizzarsi a maggio, in occasione di una maratona culturale volta a coinvolgere la cittadinanza con incursioni urbane finalizzate a promuovere l’inclusione sociale e a valorizzare il territorio di Bisceglie, tramite una serie di iniziative ed eventi, come quello del 24 maggio con Cantieri Sociali Art’è avrà infatti il piacere di ospitare, Mirko Signorile & Marco Messina, in un abbinamento di piano e elettronica.

Per la realizzazione delle attività collaterali “L’Ape FA Unconventional Beauty”, sarà messo a disposizione di quanti aderiranno attivamente all’invito, un contributo economico massimo di 2.000 euro complessivi, per incarichi professionali, a valere sui fondi “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia che finanzia il progetto “Cantieri Sociali Art’è”.

Info: “L’Ape FA Unconventional Beauty”: futuroanteriore@gmail.com, oggetto: “Unconventional Beauty”. E’ preferibile inviare o contattare gli organizzatori anche tramite Whatsapp al numero 3490912784