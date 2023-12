“A Natale Compro sotto casa perché mi sento a casa”, campagna e contest di Confcommercio

“A Natale Compro sotto casa perché mi sento a casa”. Con questo claim Confcommercio nazionale ha avviato la campagna a sostegno degli acquisti presso le attività di vicinato; campagna cui ha aderito anche la Confcommercio di Bisceglie.

Infatti dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti gli acquirenti che acquisteranno presso le attività biscegliesi aderenti al programma “Aspettando il Natale” (riconoscibili dalla locandina affissa sulla vetrina del locale) avranno la possibilità di partecipare a un contest fotografico: sarà sufficiente fare una foto con la cornice selfie, se presente nell’attività aderente, mostrando il proprio acquisto e il logo dell’esercizio commerciale, pubblicare il proprio scatto sulla pagina Facebook dedicata “A Natale Compro sotto casa” (qui il link) e invitare propri contatti a mettere un like.

Vinceranno i tre scatti con più Like. Varranno come voto solo i Like come reazione. Gli acquirenti vincitori si aggiudicheranno tre buoni spesa da spendere dal 10 gennaio al 28 febbraio presso le attività aderenti.

È ancora possibile, per le attività che volessero aderire al programma, contattare gli uffici di Confcommercio Bisceglie per prendervi parte.