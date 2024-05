A Bisceglie il ciclo di incontri “Fra Sacro e Secolo” / PROGRAMMA

Si terrà a Bisceglie, al Seminario Arcivescovile Diocesano “Don Pasquale Uva”, con inizio alle 19.30, la seconda edizione del ciclo di incontri “Fra Sacro e Secolo” con a tema “Le virtù cardinali”, con il seguente programma:

7 maggio, Prudenza, Mimmo Marrone e Michele Lucivero

Mimmo Marrone e Michele Lucivero 14 maggio, Temperanza , Gabriella Falcicchio e Giorgio Nacci

, Gabriella Falcicchio e Giorgio Nacci 23 maggio, Giustizia , Antonio Diella e Loretta Moramarco

, Antonio Diella e Loretta Moramarco 28 maggio, Fortezza, Luigi Riserbato e Mauro Cozzoli

Si tratta di un percorso promosso dal Centro Diocesano Vocazioni in collaborazione con l’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali, sulle quattro virtù cardinali (l’edizione dello scorso anno fu dedicata alle virtù teologali di fede, speranza, carità) nel mondo contemporaneo insieme a credenti, non credenti, diversamente credenti per una testimonianza credibile.