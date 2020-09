La croata Matijevic altra conferma in casa Bisceglie Femminile

Ci sarà anche la croata Tomislava Matijevic nel Bisceglie Femminile 2020/21 che disputerà il campionato di serie A di calcio a 5. L’ufficialità arriva dopo l’accordo raggiunto tra la calcettista ed il sodalizio presieduto da Francesco La Notte.

Terza stagione in neroazzurro per Matijevic, la seconda completa visto che la forte ala/pivot giunse a Bisceglie nel corso del mercato di riparazione nel dicembre 2018. Per la croata 8 le reti messe a segno nella scorsa stagione in serie A femminile. Matijevic, in orbita della Nazionale del suo Paese, rappresenta un tassello importante nelle future dinamiche del gioco di mister Nico Ventura. “La conferma di Matijevic – dichiara il vice presidente Abbattista – rappresenta la continuità che vogliamo dare ad un gruppo che aveva comunque bisogno di innesti importanti. Con “Toba” abbiamo un importante riferimento in fase d’attacco che sicuramente mister Ventura saprà sfruttare nel migliore dei modi a seconda delle sue caratteristiche”.