Karate, ottimi risultati a San Marino per il Gruppo Bersaglieri Bisceglie / FOTO

Il Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri di Bisceglie continua a raccogliere ottimi risultati. Difatti, al 26° Open Internazionale Città di San Marino disputatisi tra il 4 e il 6 Novembre, gli atleti della scuola biscegliese hanno raccolto ben 4 medaglie.

Nella categoria Junior + 76 KG, Francesco Loiacono ha conquistato la medaglia di bronzo così come Giusy De Cillis nei cadetti -54 Kg. Tra gli Under 21-61 Kg Valeria Simone si è aggiudicata la medaglia d’argento tra i Kumite. Stesso risultato per Alice Simone (Under 14-42 Kg).

La trasferta lunga trasferta è stsata guidata dal Presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri Luisa Monopoli, il DT Maestro Francesco Simone, mentre a coordinare Il gruppo atleti il capitano della squadra Francesco Loiacono (Junior +76 kg), Michele De Cillis (cadetto -52 kg), Ettore Capasso (Under 14 +55 kg), Aron Pantaleo Sancilli (U14 -55 kg), Alice Simone (U14 -42 kg), Giusy De Cillis (cadetta -54 kg), Valeria Simone (U21 -61 kg).