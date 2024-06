La Diaz riparte dalla conferma di mister Di Chiano

La Diaz riparte dalla conferma del tecnico Giuseppe Di Chiano in vista della stagione 2024/2025 che li vedrà prender parte al campionato di Serie B di futsal.

Una conferma nel segno della continuità con la dirigenza presieduta da Giuseppe Cortellino che prosegue il percorso assieme a mister Di Chiano dopo quanto di buono fatto nella stagione appena conclusa.

Il secondo posto nel girone G al termine della stagione regolare, la qualificazione alla final eight della Coppa Italia di categoria rappresentano delle solide basi da cui ripartire in vista della prossima stagione con un allenatore esperto e con le idee chiare come Giuseppe Di Chiano. (Foto: Libralato/Divisione C5)