Il Bisceglie Femminile rinnova la fiducia a Marino

Una conferma nel roster apre la seconda settimana di settembre in casa Bisceglie Femminile che ufficializza il rinnovo del rapporto con Federica Marino.

La prossima sarà la seconda stagione in neroazzurro per la laterale calabrese, classe 1993. Catanzaro, Sporting Locri, Futsal Woman Rambla e Futsal Breganze le tappe della carriera di Marino, prima di approdare nella Città dei Dolmen ad agosto 2019. Una stagione non semplice per Marino, fermata da fastidiosi infortuni che le hanno impedito di prendere il giusto ritmo partita, ma quando chiamata in causa ha saputo dare il suo valido contributo.

“Abbiamo rinnovato il rapporto con Marino – dichiara il vice presidente Abbattista – perché abbiamo a che fare con una ragazza seria e professionale. Siamo convinti che questo possa essere un anno importante per Federica e per tutto il Bisceglie Femminile”.