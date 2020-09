Futbol Cinco, tutto pronto per il debutto contro il Dream Team Palo del Colle

Tempo di campionato per il Futbol Cinco che domani, sabato 26 settembre alle ore 15.30, sulle tavole del “Paladolmen” ospiterà il Dream Team Palo del Colle nel turno inaugurale del campionato di Seroe C1 di calcio a 5.

Il Cinco, allenato in questa stagione da mister Maurizio Di Pinto, ha confermato gran parte della rosa avvalendosi anche delle prestazioni di Vincenzo Cassanelli, Nicolantonio Di Benedetto e Mauro Garofoli. Di fronte però, un avversario abbastanza rognoso tra le protagoniste del futsal mercato estivo. Difatti, la squadra barese vede tra le proprie file calcettisti che hanno militato in categorie superiori tra cui gli ex Futsal Bisceglie Domenico Binetti e Antonio Amoruso, l’ex Be Board Ruvo Giacomo Ciliberti ed il pivot Vincenzo Mazzone.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre giocato in casa Futbol Cinco, il Dream Team Palo del Colle si impose per 5-0 grazie alla tripletta di Americo Dos Santos a cui si aggiungevano i sigilli di Catucci e Cassano.

Futbol Cinco – Dream Team Palo del Colle sarà arbitrata da Antonio Pedarra di Foggia il quale sarà coadiuvato da Giovanni Pio Di Benedetto sempre di Foggia.