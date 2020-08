Bisceglie ed Unione Calcio unificano il vivaio, Ferrante responsabile unico

Bisceglie Calcio ed Unione Calcio Bisceglie avranno un unico settore giovanile. Con un comunicato congiunto, le due società hanno ufficializzato il loro progetto che vedrà l’Unione Calcio Bisceglie alla gestione del vivaio.

Il ruolo di responsabile è affidato a Lorenzo Ferrante, tecnico biscegliese in primo piano per ciò che concerne la crescita di giovani calciatori.

Di seguito il comunicato dei due sodalizi:

“L’A.S. Bisceglie Calcio 1913 e l’Asd Unione Calcio Bisceglie comunicano di aver raggiunto, in comunione di intenti, l’accordo per la formazione di un unico settore giovanile.

Nello specifico sarà l’Unione Calcio Bisceglie a gestire in via esclusiva il vivaio. Per questo nuovo percorso, l’incarico di responsabile del settore giovanile sarà affidato a Lorenzo Ferrante.

Il 61enne tecnico biscegliese ha alle spalle una carriera da calciatore professionista, proseguita poi sul campo con lusinghiere esperienze alla guida di prime squadre (tra cui proprio Bisceglie Calcio nella stagione 2006/07 e dell’Unione Calcio nel 2013/14).

Parallelamente, Ferrante ha sempre coltivato progetti che avessero al centro la formazione di giovani calciatori, diventando un punto di riferimento a livello regionale, caratura dimostrata dal ruolo di tecnico della rappresentativa Juniores pugliese esercitato dal 2008 al 2013.

Renzo Ferrante ha già ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile tra le file dell’Unione Calcio dal 2012 al 2019.

Il vivaio vedrà due compagini distinte di Bisceglie Calcio ed Unione Calcio per la categoria Under 19, mentre l’Under 17 e l’Under 15 saranno targate Unione Calcio Bisceglie.

Definiti i primi appuntamenti per quanto concerne l’open day che si disputeranno allo stadio “Francesco Di Liddo”. Lunedì, alle ore 15.30 giornata dedicata all’Under 17 (Allievi), cui potranno partecipare i ragazzi nati nel 2004 e 2005. Martedì, alle ore 17.30, toccherà all’Under 15 (Giovanissimi), ovvero ai nati negli anni 2006 e 2007. In ottemperanza alle norme AntiCovid – 19, non sarà possibile usufruire degli spogliatoi ed, all’ingresso, verrà misurata la temperatura corporea. E’ necessario inoltre, presentarsi muniti di un certificato medico e accompagnati da un genitore per l’autocertificazione AntiCovid- 19.