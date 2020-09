Per Forza Italia nella Bat arriva Antonio Tajani, Nespoli: “La Puglia non perda altro tempo”

Anche il vice presidente di Forza Italia, l’on. Antonio Tajani, fa tappa nella provincia di Barletta-Andria-Trani per sostenere i candidati consiglieri regionali a sostegno di Raffaele Fitto alle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre.

Alle 17:30 di oggi, mercoledì 9 settembre, ad Andria, in viale Crispi n. 40, al Good for Food, avrà luogo un incontro sul tema “Rapporti Europa Regioni Enti locali”. Interverranno i candidati al consiglio regionale di FI Antonio Nespoli e Tonia Pagliaro, unitamente al candidato sindaco del centrodestra Antonio Scamarcio. Modera l’incontro il prof. Domenico Fracchiolla.

“La Puglia non può perdere altro tempo. Solo con una coalizione unita, come lo è il centrodestra, si può offrire ai cittadini pugliesi la certezza che saranno colte tutte le opportunità di crescita e di sviluppo nei prossimi anni con un ruolo decisivo che sarà svolto da una forza politica moderata, liberale, responsabile come Forza Italia”, spiega Antonio Nespoli.

“Sono profondamente diverse le ricette che si offrono ai pugliesi tra coalizioni che fanno del clientelismo, dell’assistenza smisurata, delle divisioni, i loro tratti incancellabili e chi, invece, come il centrodestra, offre una idea di Puglia diversa: attenta al mercato, alle opportunità di crescita e che comprende le difficoltà che stanno vivendo le imprese, le professioni e le partite iva. A loro bisogna offrire nuove opportunità per migliorarne la competitività e offrire lavoro di qualità ai nostri giovani, sostenendole anche con una efficace vera digitalizzazione che aiuti a sconfiggere la lentezza della burocrazia”, ha concluso il candidato consigliere regionale di Forza Italia Nespoli.