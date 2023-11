Prendi Luna Book & More, presentazione del quarto romanzo noir di Maurizio Bruni

Nuovo aperitivo letterario da Prendi Luna Book & More venerdì 24 novembre, alle ore 19.30, con “La Sajjada (e le impensabili cause del conflitto in Ucraina)”, quarto romanzo noir del medico legale Maurizio Bruni.

Trama: il magistrato milanese Bucciantini scopre l’esistenza di un complotto internazionale – promosso da una “cupola” europea insieme a frange islamiche – volto a sovvertire l’ordine politico italiano e a deportare bambini in Russia. Grazie alla moglie dell’amico medico, Bucciantini individua la sede milanese dell’organizzazione, che vede coinvolti personaggi di spicco della politica italiana e ricchi industriali, e insieme ad altri magistrati riesce a bloccare gli attentatori riuniti a Roma e nel castello di Valeggio sul Mincio.

Modera l’incontro Alessia Troilo, interviene Maria Benigno, Presidente dell’Associazione Onlus IAD Bambini Ancora ODV.

Ingresso libero, prenotazione consigliata (080 809 2484)