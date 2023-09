Lo scrittore e musicista Cristò Chiapparino ospite della libreria “Prendi Luna Circus”

La libreria per ragazze e ragazzi Prendi Luna Circus, venerdì 22 settembre alle ore 19.00, ospiterà Cristò Chiapparino, scrittore, musicista e libraio di Bari al suo esordio nel panorama letterario con il romanzo “L’estate in cui sparirono i cani” (Giunti). Età consigliata dagli 8 anni in su.

La piccola Tonia trascorre l’estate in campagna, nel villaggio di Martondo, poco lontano da una foresta magica e spaventosa chiamata Bosco Vecchio. Questa però non è un’estate come le altre: tutti i cani sono scomparsi, anche il suo amato Napoleone Terzo.

Aiutati da una gazza che sa imitare le voci e dal vento Matteo, Tonia e il suo amico Dino attraversano il Bosco Vecchio e vivono un’incredibile avventura, pur di scoprire il mistero dei cani scomparsi. Una favola senza tempo, ambientata nei luoghi dei romanzi di Dino Buzzati trasformati in spazi magici e misteriosi, per celebrare gli animali e la natura, stupefacenti maestri di pace. L’ingresso è libero e gratuito.