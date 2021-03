Giornata Mondiale della Poesia: Club Unesco Bisceglie presenta “Il Lieto Canto”

Ogni 21 marzo ricorre, dal 1999, la Giornata Mondiale della Poesia: quest’anno i Club per l’Unesco di Bisceglie e Otranto annunciano l’evento streaming “Il Lieto Canto”, alle ore 11.00, in collaborazione con Radio Sbaam TV, sulla loro pagina Facebook.

Con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica, l’avvicinamento delle culture e l’ascolto di lingue ormai a rischio di estinzione, l’evento vuole dare rilievo ai poeti e al ruolo unico e potente della poesia, promuovendone la lettura, la scrittura e l’insegnamento.

A condurre la diretta sarà Antonella Pagano, sociologa, poeta e scrittrice; dopo i saluti diMarco Torru, direttore di Radio Sbaam Tv, Pina Catino e Clara Gualtieri, rispettivamente presidenti del Club per l’UNESCO di Bisceglie e di Otranto, introdurranno l’evento sottolineando l’importanza dell’Arte poetica e del mantenimento della diversità linguistica e culturale, soprattutto in un momento in cui le culture sono sempre più minacciate – ad oggi, in particolar modo dalla pandemia.

Nel corso della trasmissione interverranno anche Raffaella Leone, responsabile delle Pubbliche Relazioni, la SECOP edizioni, una casa editrice pugliese diretta da Peppino Piacente, che parlerà al pubblico della collana di poesia “I girasoli”, nota e apprezzata a livello internazionale e diretta da Angela De Leo, poeta e critico letterario. Sarà, inoltre, presente anche Lara Di Carlo, editrice di PanDiLettere edizioni, una giovane casa editrice, nata nel 2018, che si pone l’obiettivo di dar vita a un’armonia tra corpo e anima: “libri come cibo per il corpo e per la mente”, questo è il progetto racchiuso nel titolo dell’appuntamento in streaming. Nel nome, le lettere rappresenterebbero il pane di cui si nutre il lettore, ma non solo; in “PandiLettere” vi è anche un rimando al Dio Pan, legato alle selve e alla natura: da questo concetto nascerebbero le collane “Arcadia” e “Il grido della selva”.

Daranno il loro prezioso contributo anche Antonio Natale Rossi, presidente della Casa degli Scrittori e della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), che si occupa della promozione della creatività di tutte le espressioni artistiche e della tutela degli autori e degli artisti; Vincenzo D’Orsi, musicoterapeuta, e Paolo Dragonetti De Turris Rutili e Yulia Bazarova, fondatori del Premio Internazionale Puškin – Italia. Il Premio promuove la produzione letteraria e saggistica in italiano o in lingua russa, per dare maggior rilievo alla stretta vicinanza fra la cultura russa e quella italiana; all’interno del Premio è anche prevista una “Sezione giovani” dedicata a un ricercatore scientifico che abbia sviluppato un lavoro ispirato a scrittori o poeti russi.