Fagipamafra presenta “Emozioni in circolo”, due date al Teatro Politeama Italia / DETTAGLI

La compagnia teatrale Fagipamafra si appresta a tornare sul palco e lo farà con lo spettacolo “Emozioni in circolo” tratto da Inside Out.

Sono due le date in cui sarà possibile assistere al lavoro artistico del direttore Fabiano Di Lecce: domenica 4 e lunedì 5 giugno, entrambi alle 20:30.

Gli interpreti che si avvicenderanno sul palco del Teatro Politeama Italia di Bisceglie sono rispettivamente Johanna Cassanelli, Antonella Gadaleta, Lorenzo Colangelo, Giulia Palazzo, Gabriella De Pasquale, Aurora Papagni, Gabriella Guglielmi, Simona Lamanuzzi, Martina Ricchiuti, Marco De Benedictis, Sofia Caldarola, Sofia Greco, Myriam Monaco, Gaia Di Liddo, Angelica Lamonarca e poi Antonella Lasciarrea, Rosalba Maria Curci, Elena Mastrototaro, Angela Lezoche, Serena Lopolito, Clarice Monopoli, Aurora Lopopolo, Angelica Dell’Orco, Teresa Catino, Martina Acquaviva, Mariaelena Di Pierro, Francesca Caruso. Maria Dilva Bombini, Serena Marrano, Lara Chiara Proscia.

Vocal coach Luciana Negroponte, coreografia di Maria Bombini, make up artist Rita Torchetti, hair stylist Angela Moio. Regia di Fabiano Di Lecce.

Prevendita attiva presso la sede dell’associazione Fagipamafra in via Pasubio n. 12 e anche in via Aldo Moro n. 38.