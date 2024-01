Club Unesco Bisceglie protagonista a Napoli per il Concerto per la Pace

E’ giunto alla 12esima edizione il Concerto per la Pace “le Culture – il Dialogo” per la diffusione di valori, conoscenze, stili di vita, orientati al rispetto del bene comune che vedrà tra i protagonisti anche il Club per Unesco Bisceglie. Il Concerto è volto a favorire e ampliare gli scambi tra tutte le Culture e ad affermare la propria identità culturale. L’evento è previsto per oggi, 20 gennaio alle ore 15.30.

Il Club per l’Unesco di Bisceglie interagendo con il Club per l’Unesco di Napoli come gli anni precedenti, anche per il 2024 porta il patrimonio culturale di Bisceglie a Napoli, nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro in Duomo, uno dei gioielli più raffinati dell’arte universale, cuore della devozione del popolo napoletano, per affrontare le sfide che la comunicazione e la cultura pongono in questi anni. La finalità che si pone il Club per l’Unesco di Bisceglie sono quelle di scoprire e rafforzare le radici culturali pugliesi e quanto esse hanno inciso sulla storia del territorio e del popolo interagendo con Napoli.

La 12esima edizione del Concerto per la Pace è dedicata al ruolo dei giovani per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale. Sviluppare le competenze dei giovani, rispetto alla salvaguardia del Patrimonio culturale, attraverso l’educazione formale, informale e non-formale è uno dei pilastri del Club per l’Unesco di Bisceglie in ambito dell’educazione e portare una rappresentanza di alunni classi 4^ e 5^ del 2° Circolo Didattico “Prof. V. Caputi” di Bisceglie e due artisti pugliesi, la pianista biscegliese M° Angelarosa Graziani e il Tenore Gianni Mazzone, nella Real Cappella del Tesoro.

Il Concerto per la Pace 12 gode del Patrocinio della Presidente Consiglio Regionale della Puglia, Città di Bisceglie, Ordine dei Geologi della Puglia.