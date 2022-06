Abbraccio alla vita Bisceglie: Franco Sacchetti presenta “Dove i rondoni vanno a dormire”

A Bisceglie, l’autore e fumettista Franco Sacchetti presenterà presso la libreria Abbraccio alla vita, giovedì 30 giugno, alle ore 19:00, “Dove i rondoni vanno a dormire”, edito Round Robin Editrice, in collaborazione con il Festival dei Rondoni, l’Associazione Monumenti Vivi, e l’ASOER Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna.

ll salvataggio in strada di un piccolo rondone caduto dal nido cambia l’estate di Zoe. È l’inizio di un viaggio alla scoperta della storia naturale di questi straordinari uccelli, capaci di volare per oltre due anni senza mai fermarsi, e del loro sempre più “difficile” rapporto con l’uomo. “Dove i rondoni vanno a dormire” è il racconto a fumetti di questi nostri straordinari concittadini con le ali, messaggeri di primavera, e di tutti quelli che si impegnano attivamente perché le nostre case e i nostri monumenti possano accoglierne ancora i nidi.

Dal colore nero, raramente marrone, col becco cortissimo e scuro, zampe corte e poco funzionali al movimento, il rondone è un uccello che vive nei piccoli centri abitati, negli interstizi più nascosti. Si annida nei crepacci, sui cornicioni, nelle intercapedini degli edifici, è un uccello estremamente affascinante e abita quindi tra di noi e con noi, nelle nostre città. In particolare, pare che Livorno sia conosciuta in tutto il mondo ornitologico come la città più ricca di rondoni, come la colonia della Torre di Calafuria e quella della Torre della Meloria, insieme ad altre.

Nasce dunque spontanea una riflessione che ci fa parlare di ecologia: come riesce a convivere questa specie nei nostri spazi urbani? Come sopravvive al rumore, al caos e allo smog? A rispondere e ad affascinarci con i suoi racconti sarà Sacchetti: laureatosi in architettura a Firenze, si specializza a Torino in “Habitat e tecnologia dei paesi in via di sviluppo”; appassionato di costruzioni in terra cruda, gira l’Italia, l’India, il Marocco e la Spagna. Interessato all’ecologia in tutte le sue forme, come si deduce dal libro scritto, ha pubblicato il romanzo “La Marcia dei Frigoriferi verso il Polo Nord” nel 2009 e “Fratini d’Italia- cronache di resistenza dalle nostre spiagge” nel 2016.