Sale ancora il numero dei positivi a Bisceglie, Angarano: “Posta in gioco è altissima”

“Cari Concittadini, il numero di positivi al virus sale a 20, di cui 2 ricoverati in ospedale. Cinque in più rispetto all’ultimo aggiornamento, mentre sono 75 le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i positivi”. Sono le prime dichiarazioni del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, giunte nella tarda serata di oggi, 21 settembre.

“I numeri salgono in tutta la Puglia ma prosegue anche il lavoro delle Autorità sanitarie per le opportune indagini epidemiologiche – continua il primo cittadino – utili a contenere la diffusione del contagio: per questo precauzionalmente aumentano di conseguenza anche i “quarantenati”. Si lavora per le attività a loro supporto, come il ritiro personalizzato dei rifiuti, e aumentano anche i controlli della Polizia Locale per accertare che siano rispettati i provvedimenti di isolamento domiciliare. Non mi stancherò mai di ripetere che la posta in gioco è altissima; che il distanziamento e le mascherine sono d’obbligo – conclude Angarano – non soltanto per la legge ma soprattutto per il buon senso; che la sfida si vince con senso di responsabilità collettiva. Tuteliamo la nostra salute personale e rispettiamo quella degli altri”.