Incendio in via Capitini, in fiamme una vasta area ex BiMarmi

Intorno alle 16:30 di oggi, 5 settembre, si è verificato un incendio in via Aldo Capitini, in un terreno della ex BiMarmi.

Le fiamme hanno interessato una vasta area e si sono levate così in alto da risultare visibili in lontananza.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Barletta, una unità dell‘Emergenza Radio di Bisceglie e una pattuglia delle Guardie Campestri di Bisceglie.

Per permettere lo spegnimento delle fiamme la Polizia Locale ha chiuso via Capitini per oltre un’ora.

Sono in corso le indagini per accettare la natura dell’incendio che non si esclude essere dolosa.