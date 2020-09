Bisceglie: aumenta numero positivi, 3 i ricoverati in ospedale

Seppur di una unità, aumenta ancora il numero di postivi al Covid-19 a Bisceglie. A comunicarlo nella serata di ieri è stato il sindaco Angelantonio Angarano attraverso un post sul profilo ufficiale Facebook.

“Il numero di positivi al virus sale a 21, di cui 3 ricoverati in ospedale – esordisce il primo cittadino – mentre sono 87 le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i positivi. Dobbiamo avere maggiore attenzione e senso di responsabilità. I controlli non bastano a fermare la diffusione del contagio. Solo il cambio di abitudini e il senso di solidarietà collettiva ci consentirà di vincere questa sfida”.

“Ricordo a tutti che il distanziamento e le mascherine sono misure necessarie. Tuteliamo la nostra salute personale – conclude Angarano – e rispettiamo quella degli altri. Andiamo avanti insieme, con fiducia”.