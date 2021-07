Un torneo di burraco per sostenere l’operato dell’Ant

“Un gioco per te, un aiuto per chi ne ha bisogno”. È questo lo slogan scelto dalla sezione biscegliese di Ant per lanciare l’annuale torneo di burraco di beneficenza che si svolgerà domenica 1 agosto alla Lega Navale a partire dalle 18.

Da ormai molti anni la onlus biscegliese, attualmente diretta dalla delegata Maria Franca Salerno, opera sul territorio locale per fornire assistenza gratuita ai pazienti oncologici. Per sostenere queste attività benefiche l’Ant chiama dunque a raccolta i numerosi biscegliesi che fanno del burraco la propria ragione di vita o anche solo un semplice passatempo, invitandoli a partecipare ad una competizione amichevole in cui il vero premio lo riceverà chi più ne ha bisogno.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria iscrizione al torneo è possibile contattare il numero telefonico 080 395 1472 oppure presentarsi direttamente alla sede dell’associazione, sita in via Camere del Capitolo 9/11.