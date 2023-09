Tutto pronto a Bisceglie per la 21^ edizione del Raduno Fiat 500 / IL PROGRAMMA

Questo fine settimana sarà all’insegna di uno dei simboli dell’italianità in Italia e all’estero: domenica 10 settembre ecco la ventunesima edizione del Raduno Fiat 500 a Bisceglie.

Il Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, A.S.D. Ruotart Bisceglie, Automobile Club Bari e Club Aci Storico, è pronto a presentare un’edizione del Raduno “Il Dolmen” ricca di novità.

Piazza Vittorio Emanuele II, domenica 10 settembre, dalle 08:30 alle 12:30, farà spazio a cinquecentisti e appassionati di auto che hanno segnato capitoli importanti della storia del Belpaese a livello sociale, culturale, cinematografico, musicale, artistico, economico-produttivo.

«Un appuntamento ormai consolidato e atteso che torna dopo tre anni di stop forzato. Dunque l’attesa è ancora maggiore. Bisceglie ospiterà cinquecentisti da tutta Italia», sottolinea l’organizzatore e presidente Fiat 500 Coordinamento di Bisceglie, Tonio Belsito.

“La passione non ascolta nessuno”, questo il claim della XXI edizione dell’evento.

Al termine del raduno e prima del pranzo conviviale dei partecipanti, tappa all’azienda Mastrototaro Food di Bisceglie per una visita della solida realtà biscegliese e per una pausa di gusto con leccornie di produzione propria, vini dell’azienda Francesco Angarano, focacce del Panificio Di Pierro e con i classici sospiri biscegliesi.

Nel corso dell’evento si terrà la premiazione del contest fotografico “La nostra passione in uno scatto”che coinvolge appassionati della Fiat 500. La giuria è composta da Katia Todisco per Confcommercio Bisceglie (Presidente di Giuria), Pantaleo Di Molfetta (fotografo), Cristina Pellegrini (fotografa sportiva), Antonio Lopopolo (Ludobike Racing Team), Pietro Bianco (Agente Ass. Sara). Troverà spazio anche la premiazione del concorso Brac, sul tema della sicurezza stradale, attraverso un quiz a premi che sarà somministrato ai partecipanti in fase di iscrizione.

Info e dettagli al numero: 3662247642 (Tonio). Mail: totoby@libero.it