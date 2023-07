Rinviato il tradizionale torneo di burraco per sostenere Ant Bisceglie

“Un gioco per te, un aiuto per chi ne ha bisogno”, il tradizionale torneo di burraco di beneficenza previsto per domenica 23 luglio è stato rinviato.

La notizia giunge in redazione questa mattina dagli organizzatori con il rinvio deciso a causa delle alte temperature che stanno carattetizzando le giornate in questo periodo.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria iscrizione al torneo è possibile contattare il numero telefonico 080 395 1472