Studenti “Dell’Olio” incontrano Kasia Smutniak e Marella Bombini: “Occasione formativa“

Anche gli studenti dell’IISS “Dell’Olio” di Bisceglie, Istituto tecnico economico e Liceo economico sociale, sono stati protagonisti dell’incontro con Kasia Smutniak e l’autrice biscegliese Marella Bombini nella mattinata di ieri al Politeama Italia.

Grazie alla collaborazione con la Fidapa, le classi del triennio dell’istituto hanno potuto dialogare con la regista-attrice Kasia Smutniak dopo l’attenta visione del docufilm Mur, sul muro di 180 km costruito sul confine tra la Polonia e la Bielorussia per impedire l’ingresso dei migranti richiedenti asilo. I ragazzi sono stati coinvolti in un dibattito animato dagli attivisti di Amnesty e dal giornalista Davide Sette.

“I nostri ragazzi, particolarmente interessati, hanno partecipato con numerose domande al dibattito creando uno scambio di idee e pensieri davvero interessanti”, ha affermato Maria Rita Gentile, Presidente della Fidapa.

“È stata un’occasione per riflettere, insieme ai nostri ragazzi, su una pagina di storia ai molti sconosciuta, su situazioni reali che costituiranno la storia attuale e che non è possibile studiare sui libri di storia”, sottolineano dalla scuola. Il “Dell’Olio” coglie per i suoi alunni ogni occasione di interazione con le associazioni culturali del territorio, con la finalità di aiutare i giovani studenti a conoscere e a riflettere, ampliando l’offerta formativa oltre i libri di testo e i banchi scolastici.

“Un ringraziamento alla presidente della Fidapa avv. Mariarita Gentile, al nostro dirigente Prof. Mauro Visaggio e a Kasia Smutniak e Mariella Bombini, sorella della nostra docente Antonella, che hanno consentito questo incontro di crescita e formazione”.