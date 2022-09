Spettacolo “Vivo per lei” rinviato per avverse condizioni meteo

È rinviato a giovedì 8 settembre l’evento musicale e di solidarietà in ricordo della professoressa Luisa Rana. “A causa delle avverse condizioni meteo che prevedono possibili temporali per la serata di oggi (Bollettino di criticità: https://protezionecivile.puglia.it/documents/3171874/3182007/20220831_0000_BollettinoCriticita_243.pdf/1628aa2f-9be0-2263-801b-fba2f83823d9?version=1.0&t=1661944045633 ) abbiamo ritenuto prudente posticipare “Vivo per lei”, spiegano gli organizzatori.

Il concerto, promosso dall’associazione MediaPolitika, raccoglierà fondi a favore della sezione cittadina dell’Ant e si svolgerà presso lo Sporting Club. Come da programma, vedrà la partecipazione di colleghi e amici della professoressa Rana: i docenti del corso musicale della scuola media “R. Monterisi”, il New Chorus e il coro Anteas.