Spazio Civico: “Disposti trattamenti per 600 lecci, lieti di essere ascoltati da Amministrazione”

“Grazie all’allarme lanciato da Spazio Civico nel mese scorso, all’attenzione data dai media che hanno condiviso la notizia, alla professionalità e disponibilità degli esperti interpellati, alla pressione mediatica che si è creata sul tema, sono stati disposti, nei giorni scorsi, trattamenti fitosanitari (antiparassitari in endoterapia contro il Kermes Vermilio) su oltre 600 lecci, come da noi chiesto ed auspicato”. A dichiaralo sono i portavoce di Spazio Civico: Antonio Salerno, Cinzia Crichigno, Vincenzo Arbore, Angelica Lopopolo, Lucia Monopoli, Antonio Mezzina, Pasquale Losciale, Leonardo Di Leo, Claudia De Pace e Leonardo Di Molfetta.

“Questo a testimonianza della bontà del lavoro svolto e delle soluzioni da noi lanciate. Ancora una volta (come per il Bando sul Digital Divide), siamo riusciti ad incidere positivamente sull’attività politico-amministrativa – dichiarano – e siamo lieti di essere stati ascoltati dall’Amministrazione. Invitiamo tutti i cittadini che vogliano dare il loro contributo a continuare a contattarci, proporre temi o segnalare problematiche da affrontare. Sempre dalla parte dei cittadini per il nostro e vostro “Spazio Civico”.