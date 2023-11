Scuola San Giovanni Bosco: in attesa esito analisi resta chiusa, riaprono gli altri tre plessi

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria alla Scuola San Giovanni Bosco. Nello specifico si è proceduto alla sostituzione della cisterna in dotazione al plesso scolastico e alla sanificazione della stessa e delle condutture dell’impianto idrico. Nella mattinata odierna il S.I.A.N. della Asl Bt ha provveduto ad effettuare nuovi campionamenti presso i rubinetti dell’edificio scolastico su ambedue le condutture idriche al servizio della scuola. In attesa dell’esito delle analisi, il plesso scolastico “San Giovanni Bosco” di via Amando Vescovo resterà chiuso il 21 e 22 novembre.

Come comunicato dalla Dirigente Scolastica del Terzo Circolo, in virtù del trasferimento temporaneo degli uffici di segreteria e della presidenza, le attività didattiche e amministrative riprenderanno regolarmente da martedì 21 novembre negli altri tre plessi scolastici del Terzo Circolo Didattico: la scuola dell’infanzia di Carrara Gioia, il plesso “Angela Di Bari” in via Giuseppe Di Vittorio e il plesso “Paola Belsito” in via degli Aragonesi, salvaguardando il diritto all’istruzione della platea di utenti.

Seguiranno ulteriori comunicazioni e aggiornamenti per la tranquillità di tutti.