Sant’Antonio da Padova, il PROGRAMMA completo dei festeggiamenti a Bisceglie

La Confraternita e Rettoria del Santissimo Salvatore e la Basilica Concattedrale, insieme alla parrocchia Santi Matteo e Nicolò, hanno ufficializzato il programma per i Solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova.

Si parte sabato 10 giugno. Al mattino visita della Reliquia agli ammalati della Parrocchia e della Confraternita del Santissimo con il parroco della Concattedrale don Giuseppe Abbascià. Alle 16 ci sarà un momento di festa con i bambini della comunità parrocchiale dei Santi Matteo e Nicolò e del Centro Sociale Polivalente Temenos all’esterno della Rettoria del Santissimo Salvatore, alle 18:15 verranno celebrati il Santo Rosario e la Tredicina, alle 19:00 verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Rettore Mons. Antonio Antifora con la partecipazione dell’Associazione Anteas. Alle 20:00 si svolgerà l’Adorazione Eucaristica presieduta da don Giuseppe Abbascià.

Domenica 11 giugno è il giorno della Solennità del Corpus Domini e alle 9:00 verranno celebrate la Santa Messa e il Triduo.

Lunedì 12 giugno alle 18:00 avranno luogo la processione del quadro di Sant’Antonio e il Corteo Storico del Beato Transito, la benedizione del mare e delle imbarcazioni. Alle 19:30 si svolgerà la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Abbascià in via Nazario Sauro con la partecipazione dell’Associazione Anmi di Bisceglie, alle 20:30 partenza dal Centro Storico del Beato Transito verso la Rettoria del Santissimo. Alle 21:30 Revocazione del Beato Transito di Sant’Antonio presso il Sagrato della Rettoria.

Martedì 13 giugno presso la Rettoria del Santissimo Salvatore verrà celebrata la Santa Messa e ci sarà la benedizione del pane e dei bambini dalle 7:00 alle 11:00 e alle 19:00. Stessa benedizione sarà tenuta presso la Rettoria di San Luigi dalle 7:30 alle 11:30 e alle 19:30. Alle 9:00 lancio di bombe carta e giro della bassa musica per le vie della città, alle 18:30 Santo Rosario, alle 19:00 Eucarestia presieduta da fra Donato Sardella ofm. Alle 20:30 Catechesi “Pane dei Poveri e Pane dei Pellegrini”.

Sabato 17 giugno alle 9:00 lancio di bombe carta e apertura della Rettoria per la preghiera personale, alle 17:00 verrà celebrata la Santa Messa con la partecipazione delle autorità civili e militari e dell’Associazione Anmi, alle 18.00 processione della Venerata immagine di Sant’Antonio con il seguente percorso: Via Trieste, via Trento, via Frisari, via Ottavio Tupputi, via Dante Alighieri, Piazza del Pesce (lato Corso Umberto), Piazza Regina Margherita di Savoia, via Cardinale Dell’Olio, via Marconi, Piazza Vittorio Emmanuele (lato Cova), largo Caduti Corazzata Roma, via La Marina, via Nazaro Sauro, via Porto, via Taranto. Alle 19:30 imbarco del Simulacro sul motopeschereccio “Angela Madre”. Dopo lo sbarco la processione proseguirà per via Porto, via Nazario Sauro, via Maestro, via Albrizio, Pendio San Matteo. Alle 22:30 spettacolo di fuochi pirotecnici.