Sale numero positivi e ricoverati a Bisceglie, Angarano: “Valutiamo misure più restrittive”

Il numero di positivi al virus sale a 27, di cui 4 ricoverati in ospedale, mentre sono 91 le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i positivi. A comunicarlo su Facebook è il sindaco Angelantonio Angarano, che aggiunge: “Sono tanti, troppi. Dobbiamo assolutamente recuperare il senso di responsabilità e di sacrificio collettivo. I controlli aumenteranno e si stanno valutando misure più restrittive ma solo il cambio di abitudini ci consentirà di vincere questa sfida. Ricordo a tutti che il distanziamento e le mascherine sono misure necessarie”.

“Oggi, rispettando la ripartenza stabilita dalla Regione, i nostri figli hanno ripreso ad andare a scuola. L’organizzazione attenta e rigorosa non serve a nulla se le misure si osservano solo durante i momenti di ingresso e uscita. È imperativo morale il rispetto delle regole, sempre e da parte di tutti, a tutela della nostra salute personale e di quella delle persone più fragili”, scrive il primo cittadino.