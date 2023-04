Rutigliano a Fata su porto turisitico, “Tanto bolle in pentola, disponibile per un confronto aperto”

“Caro Vittorio leggo il tuo post e mi permetto di fare alcune precisazioni sulla ‘visione diversa del porto turistico’. Sono contento perché è assolutamente in linea con la Visione con cui ho gestito il porto nel mio mandato”. Con queste parole parte la nota firmata dall’Ing. Nicola Rutigliano, Amministratore Unico della Bisceglie Approdi Spa a seguito delle dichiarazioni di Vittorio Fata in tema porto turistico.

Rutigliano va a snocciolare una serie di argomenti spiegandone le motivazione:

1. Bisceglie Approdi è già Marina Resort (ai sensi della Legge Regionale pugliese n°22/2020 e successivo Regolamento n°2087/2020) ed è stellato in quanto tra i porti più certificati in Italia.

2. Accogliamo già numerosi turisti stranieri, alcuni dei quali sottoscrivono contratti annuali; inoltre siamo presenti nel circuito ADAC Skipper, il più grande club nautico d’Europa (con circa 2 milioni di skipper attivi in territorio europeo e 21 milioni di soci).

3. Per quanto attiene i carburanti, abbiamo attivato la richiesta di concessione per lo svolgimento diretto del servizio di erogazione;

4. Abbiamo avviato un tavolo tecnico per la costituzione di una rete di porti turistici pugliesi. A partecipare saremo addirittura in 21 e si chiamerà ‘Marina dei porti di Puglia’.

5. Ho acquistato una golf cart elettrica (ad impatto zero) per portare i clienti da e verso i parcheggi pubblici, riducendo il traffico veicolare in prossimità della darsena con conseguente riduzione dell’inquinamento. Inoltre con il DUC è stato finanziato l’acquisto di cargo bike per il trasporto dei bagagli dei turisti.

6. Quest’anno sono partite una serie di attività di privati, in collaborazione con la Bisceglie Approdi, per fornire servizi di noleggio imbarcazioni e bike, uscite con skipper, visite guidate.

7. Siamo già alla terza edizione del Trofeo Veleggiata Bisceglie Approdi che l’anno scorso ha visto la presenza di 26 imbarcazioni e 6 circoli giunti dalle provincie di Bari e Bat.

8. Gli idrovolanti già utilizzano le nostre aree previa autorizzazione.

9. Collaboriamo attivamente nella promozione del territorio ai fini turistici, commerciali e sociali con circa 20 associazioni del territorio. Frutto di queste attività sono gli eventi diventati ormai appuntamenti fissi dell’estate biscegliese e non solo: Bicomix, Blu festival, Cena en blanc….

10. Siamo unica eccellenza italiana per l’ottenimento di riconoscimenti: Bandiera Blu Approdi, Bandiera Lilla, Blu Marina Awards, Certificazioni Iso in Qualità, Ambiente e Sicurezza.

11. Sui Mega Yacht abbiamo già diverse richieste di approdo e la possibilità di accogliere dette imbarcazioni non è assolutamente un sogno ma può presto diventare realtà.

“Ho cercato di dare risposta alle tue riflessioni descrivendo ciò che è stato già realizzato. Tanto altro bolle in pentola – conclude l’Ing. Rutigliano – sono a tua disposizione per un confronto aperto e costruttivo sempre utile alla città”.