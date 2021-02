Rotary Club Bisceglie protagonista per la prevenzione con il “Tampone Sospeso”

In questa fase pandemica ancora particolarmente delicata, il Rotary Club Bisceglie è stato protagonista sul territorio rispondendo alle richieste di aiuto del settore sanitario.

E proprio in una logica di prevenzione e di estrema attenzione alla salute nelle sue varie forme, il Rotary Club di Bisceglie con la sua Presidente Giuseppina Pedone ha promosso un’azione di servizio in favore del territorio indirizzata agli operatori sociali, ai volontari della Caritas e del terzo settore e non ultimo ai più bisognosi.

L’iniziativa, tenutasi lo scorso 5 febbraio, ha consentito di effettuare uno screening con tracciamento di eventuali positivi al Covid-19. Sono stati somministrati nello specifico 30 tamponi antigenici per la diagnosi di infezione da coronavirus. Nella Caritas Zona Pastorale di Bisceglie sono stati eseguiti tali tamponi su un campione prelevato a livello naso-faringeo, e quindi analizzato attraverso innovative metodiche di chemiluminescenza su strumentazione totalmente automatizzata già impiegata per indagini di laboratorio più selettive.

“In un momento così delicato come quello che tutto il mondo sta vivendo, il ruolo dei “Club Service”, quale è il Rotary – si legge nella nota – deve essere quello di attivare procedure a sostegno della collettività e volte a divulgare informazioni scientifiche che possano aiutare la popolazione. Il tampone sospeso, quindi gratuito, richiama la filantropica usanza napoletana, diffusasi nella seconda guerra mondiale, del caffè sospeso. Il Rotary crea opportunità è infatti il tema presidenziale dell’anno rotariano 2020-2021 un incoraggiamento ai Rotariani di tutto il mondo – prosegue – a cogliere le tante opportunità che offre il Rotary per arricchire la loro vita e le comunità in cui operano”.

“Abbiamo il dovere morale con il nostro impegno quotidiano, di costruire le opportunità di servizio con la nostra carica, il nostro ottimismo della volontà che dovrà trasformarsi in energia positiva per la comunità biscegliese. Questo è il primo service destinato alla nostra comunità e a breve ne seguiranno altri e mai come in questi frangenti, conclude la Presidente Pedone, il Rotary può dimostrare la sua autentica vocazione all’azione di servizio ricordando, come ci esorta il Governatore del Distretto 2120 Giuseppe Seracca Guerrieri, che: “C’è bisogno di Rotary”.