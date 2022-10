Rotaract Club, a Bisceglie incontro dedicato al tema della donazione midollo osseo

Oggi, 15 ottobre ore 17:30, l’associazione Rotaract Club, in collaborazione con Adisco Bisceglie, Admo Puglia e altre associazioni giovanili del territorio (tra cui, Amnesty, Muvt, Avis), dedicherà un pomeriggio all’informazione e sensibilizzazione sul delicato tema della donazione di midollo osseo.

L’evento è rivolto principalmente ai ragazzi con un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (requisito anagrafico per iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo), ma l’ingresso sarà consentito a chiunque vorrà chiarire i propri dubbi in merito a un tema tanto sconosciuto quanto importante per la lotta a gravi patologie, compresa la leucemia.

Sarà fornito anche un servizio prelievi per chi volesse tipizzarsi, a cura di un medico e un infermiere specializzato, facilitando l’individuazione di possibili donatori compatibili iscritti al registro. Un servizio fondamentale poiché nella nostra città, al momento, non sarebbe altrimenti possibile accedervi.

Sulla pagina Instagram @rotaractbisceglie è possibile trovare il link per chi volesse già iscriversi al registro donatori di midollo osseo, in vista dell’evento.