Rosso Cardinale pronto a riaprire i battenti con tante novità

PUBBLIREDAZIONALE – Ancora qualche ora di attesa, poi il Rosso Cardinale riaprirà ufficialmente i battenti a partire da giovedì 1 ottobre per una stagione che si preannuncia piena zeppa di novità, all’insegna del buon gusto e della tradizione di uno dei locali più importanti del nord barese.

Bistrot, vineria e american bar; Rosso Cardinale, un gioiellino incastonato nella mura della città vecchia di Bisceglie, dal 2003 grazie alle capacità dei fratelli Mary ed Elio D’Ambrosio e quelle di Dino Di Reda che lo hanno reso un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che amano il mangiare bene, abbinando vini di qualità e passare del tempo in compagnia in un luogo elegante e confortevole.

“Siamo pronti a ripartire e non vediamo l’ora di farlo – esordisce la responsabile di sala Zelda Carrettoni – con tante novità per i nostri clienti”. La più importante è sicuramente quella legata all’innesto nel gruppo di lavoro dello chef molfettese Davide Del Vescovo (in foto a destra) , 25enne formatosi all’Accademia “Boscolo Etolie” con importanti esperienze maturate in Inghilterra, Norvegia oltre che sul territorio italiano. “Rosso Cardinale intende fare un ulteriore salto di qualità – afferma Zelda Carrettoni – e l’arrivo di uno chef come Davide è la dimostrazione tangibile. Vogliamo fornire ai nostri clienti un ventaglio di novità che possano mettere il sorriso sui loro volti quando verranno a pranzo o a cena da noi variando dagli antipasti ai primi e secondi, scegliendo dal pesce alla carne. Puntiamo, come sempre, sull’utilizzo dei prodotti nel nostro territorio, capace di mettere a disposizione dei veri a propri “tesori”. Grande scelta anche per quel che concerne la scelta di salumi, selvaggina, formaggi (anche per fondute) tutto made in Italy”.

Rosso Cardinale offre inoltre una vasta scelta per quel che riguarda la carte dei vini con oltre 150 etichette italiane a disposizione per gli amanti del settore. Non meno importante è il whisky bar, capace di proporre e soddisfare i palati sopraffini degli intenditori ed andare incontro a coloro i quali vogliono imparare a conoscere gusti diversi. Tante saranno le novità nel corso dei prossimo mesi con lo staff di Rosso Cardinale pronto a sorprendere i propri clienti.

Per info e prenotazioni per eventi e feste è possibile chiamare il 3475113851 oppure il 3469781739. Segui le iniziative e le attività di Rosso Cardinale attraverso il profilo Instagram: rossocardinalebisceglie ed al profilo Facebook: Rosso Cardinale.

Rosso Cardinale è aperto dal martedì al giovedì dalle ore 11 alle ore 01; dal venerdì alla domenica dalle ore 11 alle ore 03.