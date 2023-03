Ripascimento ciottoli accanto a Salsello, Angarano: “Nostra litoranea sempre più bella”

Dopo il ripascimento in ciottoli effettuato lo scorso anno nel tratto di costa dedicato alla memoria dell’Ing. Mimì Gentile, adiacente al teatro Mediterraneo, sono cominciati i lavori per far tornare i ciottoli sul segmento di costa accanto alla spiaggia di Salsello, ora impraticabile a causa di grandi lastroni apposti in passato che hanno totalmente compromesso la naturalità e fruibilità dell’area.

L’intervento di rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale, basato su un attento studio delle caratteristiche meteomarine, mira proprio al ripristino della fruibilità e miglioramento della percezione paesaggistica dei luoghi. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata prevista l’esecuzione di un ripascimento con complessivi 4.200 metri cubi di ciottoli, la maggior parte già smussati, onde consentire l’immediato utilizzo della spiaggia in tutta la sua estensione. Il ripascimento indurrà lo spostamento della linea di costa (verso il largo) con conseguente creazione di una spiaggia più ampia.

“La nostra litoranea sta diventando sempre più una perla con i caratteristici ciottoli bianchi che vanno a coprire i lastroni”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La bellezza trionfa ancora sulla nostra costa ma non si tratta solo di estetica. Lo dimostrano le nuove spiagge realizzate lo scorso anno, oltre 500 metri di pura poesia in un tratto di costa praticamente abbandonato, accanto al teatro Mediterraneo, che abbiamo recuperato ed è diventato meta di migliaia e migliaia di cittadini e turisti già la scorsa estate. In pratica con questi interventi ci stiamo riprendendo il nostro meraviglioso lungomare, che torna al suo originario splendore e diventa sempre più punto di riferimento dell’intera regione”.

“È bene ricordare che quando siamo andati al governo, la litoranea crollava letteralmente e la viabilità era praticamente interdetta”, ha aggiunto Angelo Consiglio, Assessore ai lavori pubblici della Città di Bisceglie. “Ne abbiamo fatti di progressi, con i lavori a ponente, le nuove spiagge libere attrezzate con servizi, la spiaggia attrezzata anche per persone con disabilità, le piste ciclabili moderne e sicure, le aree fitness, i bagni. Il tutto coronato dalla bandiera blu tornata a Bisceglie dopo quindici anni. Ancora una volta parlano i fatti”.

L’intervento comprende anche una ridotta ricarica al precedente ripascimento sulla spiaggia di Salsello, per complessivi 900 metri cubi di ciottoli calcarei già arrotondati.

I sedimenti calcarei utilizzati nei lavori dovranno esser del tutto paragonabili e compatibili (per natura, colorazione ecc.) con quelli presenti lungo le spiagge naturali della costa biscegliese che, come ben noto, risulta caratterizzata dalla presenza di bianchi ciottoli calcarei.