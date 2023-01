Riflessioni e immagini sulla Shoah al Liceo “da Vinci”

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie ancora una volta mostra la sua attenzione a quei temi la cui assimilazione è fondamentale per creare una generazione consapevole. In occasione della Giornata della Memoria, il 27 Gennaio il Liceo ha promosso un momento di commemorazione della Shoah, aprendo le proprie porte al pubblico per condividere con la cittadinanza riflessioni e immagini.

La manifestazione si è aperta con una mostra fotografica, le cui immagini, ritraenti Terezin, Lidice, Auschwitz Birkenau e Dachau, sono state scattate in prima persona dal dirigente scolastico Prof. Donato Musci; a seguire sono stati proiettati numerosi prodotti scrittografici a cura degli alunni, tra cui un emozionante corto del triennio del Liceo coreutico.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, “L’unica razza che conosco è quella umana”, “Ho soffocato i miei ricordi vivendo nel silenzio una vita che non era la mia”, sono solo alcune delle frasi riportate sui cartelloni esposti nella hall del liceo nel pomeriggio del 27. Tutti i lavori condivisi sono stati realizzati dagli alunni nel corso della settimana tra il 23 e il 28, in cui si è svolta la “settimana dello studente”, le cui lezioni si sono tenute medianti metodologie alternative, tra cui interdisciplinarietà, didattica laboratoriale, debate e storytelling, con il fine di approfondire argomenti di attualità. Particolare considerazione nelle lezioni è stata rivolta al tema della Shoah, predisponendo due ore di ogni giornata alla visione di film specifici, con successivi momenti di dibattito e con la produzione di elaborati scrittografici a beneficio della manifestazione.

L’evento è testimonianza dell’impegno di alunni, docenti e collaboratori nella riuscita di iniziative che facciano crescere insieme e che guardino a discipline quali la storia come vere e proprie opportunità di edificazione di un futuro migliore, rivelando un liceo il cui ruolo supera di gran lunga la sola trasmissione di nozioni.