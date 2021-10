Regione Puglia, ecco come richiedere la terza dose per gli over 60

Se si è completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi, la Regione Puglia dà la possibilità agli over 60 di prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid. Sono tre le modalità per richiedere la terza dose del siero: tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina, tramite gli sportelli del Centro unico prenotazioni – CUP o nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. E’ possibile anche presentarsi senza prenotazione in una delle sedi vaccinali pugliesi nelle giornate e negli orari indicati in calendario.