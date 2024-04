Rassegna Fotografica “Bisceglie: Storie di Imprese e Volti” a cura di Confcommercio

Un momento importante per la comunità Biscegliese, una mostra che racchiude impegno, dedizione, attaccamento emotivo, professionalità: lunedì 15 aprile alle ore 17:30 avrà luogo l’inaugurazione dell’attesissima Prima edizione della Rassegna Fotografica “Bisceglie: Storie di Imprese e Volti della Città” che resterà aperta al pubblico a Palazzo Tupputi sino a sabato 20 aprile.

Questo evento, che si preannuncia come un’immersione nella storia e nell’anima della nostra città, è il risultato di un’idea brillante che ha preso vita grazie alla passione e alla determinazione di operatori, professionisti, cittadini che amano la comunità.

L’iniziativa è nata da un’idea di Leo Di Molfetta, della storica famiglia di “Foto Leo”, un nome noto nel panorama locale. La sua proposta, subito condivisa da Confcommercio Bisceglie, nasce con l’intento di celebrare gli imprenditori locali che, con il loro lavoro instancabile, hanno contribuito a plasmare il tessuto sociale ed economico della nostra città nel corso degli anni.

Tuttavia, ciò che inizialmente si presentava come una semplice raccolta di ritratti di imprenditori, si è rapidamente trasformato in qualcosa di più ampio e inclusivo. La partecipazione entusiasta di una vasta gamma di figure biscegliesi provenienti da diversi settori – professionale, politico, sportivo e religioso – ha arricchito questa prima edizione, trasformandola in un affascinante viaggio attraverso le vite e le storie di coloro che hanno dato forma alla nostra comunità.

Il maestro Leo Di Molfetta dello studio fotografico Ciak Fotografia, con la sua abilità nel catturare l’essenza di ogni soggetto, ha immortalato queste storie con la sua fotocamera, dando vita a una galleria di immagini che narrano il passato e il presente di Bisceglie.

Per celebrare il lancio di questa rassegna unica, gli organizzatori hanno pensato anche di organizzare un pranzo conviviale domenica 21 aprile presso Villa Torre Rossa, sita in Bisceglie in Via M. Dell’Olio, sul lungomare di ponente. Durante questo momento di condivisione e riflessione, verranno consegnate ai partecipanti le loro fotografie, simbolo tangibile dei loro contributi alla storia della città.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie e della collaborazione dell’associazione Pro Loco Unpli Bisceglie aps.

Hanno contributo alla realizzazione della mostra Cornici e Colori e Son Stampa Fine Art.

L’invito è esteso a tutti i cittadini interessati a partecipare a questo evento, a condividere storie e a rendere omaggio a coloro che hanno reso la nostra comunità così speciale. Per ulteriori informazioni e per prenotare un posto al pranzo conviviale, si invita a contattare la segreteria di Confcommercio Bisceglie al numero 0803921884.