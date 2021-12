Puglia, l’87,97% della popolazione over 12 ha completato il primo ciclo vaccinale / DATI

Anche per il richiamo del vaccino anti Covid-19 la Puglia viaggia a una velocità in linea o superiore alla media nazionale, come evidenziano i dati riportati dal Ministero della Salute.

Sono 911.770 i pugliesi che hanno già ricevuto la dose di richiamo, ovvero:

– il 63,08% delle persone con più di 80 anni (media nazionale, 63,30%);

– il 44,51% delle persone fra i 70 e i 79 anni (media nazionale 40,29%);

– il 36,98% delle persone fra i 60 e i 69 anni (media nazionale 32,18%);

– il 28,52% delle persone fra i 50 e i 59 anni (media nazionale 23,50%);

– il 19,05% delle persone fra i 40 e i 49 anni (media nazionale 14,81%).

Inoltre 3.142.226 pugliesi hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari all’87,97% della popolazione over 12.

Il 93,2% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale.

Per prenotare la propria dose di vaccino occorre visitare il sito www.lapugliativaccina.it o recarsi in una delle farmacie che forniscono il servizio di inoculazione.