Pasqua 2021: arriva “Sospira”, la nuova colomba ispirata al sospiro di Bisceglie

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi conferma, anche per quest’anno, la collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e la Pro Loco Bisceglie con un’iniziativa particolare: l’associazione presenta, infatti, per Pasqua 2021, “Sospira”, la nuova colomba ispirata al dolce tipico di Bisceglie.

Ma la novità non termina qui. Chi sceglierà di acquistare Sospira riceverà in dotazione una sac à poche ed un vasetto di crema, consentendo grandi e piccoli di farcire la propria “colomba sospirosa” come veri pasticcieri con le mani in pasta, ma a distanza e in sicurezza, proponendo un’occasione giocosa e gustosa al tempo stesso.

“Un modo per coinvolgere i cittadini e farli immergere nell’arte pasticciera locale, un condensato di tradizione, passione, storia, professionalità, amore”, così Sergio Salerno, coordinatore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, definisce Sospira. “Siamo orgogliosi di riproporre, come nel 2020, un prodotto che, oltre ad essere buono, fa bene, in tutti i sensi. Così come siamo entusiasti di valorizzare il nostro dolce tipico, il sospiro, attraverso una forma di promozione esperienziale, la #sospiroexperience, un’identità che unisce andando anche oltre la pasticceria e coinvolgendo le eccellenze del territorio, come l’artigianato e l’enogastronomia”.

Anche quest’anno la colomba pasquale sarà solidale, in quanto una parte del ricavato sarà devoluto in favore della prevenzione e della lotta contro i tumori, oltre che destinato alla cultura e alla promozione del territorio, attraverso il sostegno della Pro Loco di Bisceglie.

È possibile acquistare Sospira esclusivamente nelle realtà che fanno parte dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. L’invito di tutti i maestri pasticcieri è, ove possibile, prediligere la modalità di consegna a domicilio:

-Pasticceria Gelateria San Pietro, telefono: 371 1131210

-Acquafredda, telefono: 0802470770

-Dolce Caffetteria, telefono: 0803953313

-Ghiottonerie, telefono: 0803925301

-Il Cibo degli Dei, telefono: 0802376331

-Il Forno delle Meraviglie, telefono: 0803958078

-Moonflower, telefono: 0803951537

-Pasticceria Trani, telefono: 0803921984