Notte della Moda Inclusiva e del Vino, iniziativa al Porto Turistico di Bisceglie / DETTAGLI

Due eccellenze pugliesi, la moda e il vino, sfileranno in passerella questa sera, domenica 25 giugno a partire dalle 20:30 sul Porto Turistico di Bisceglie in un evento all’insegna della promozione del territorio con lo sguardo rivolto all’integrazione e all’inclusione.

Modelli professionisti e speciali si alterneranno sull’approdo turistico che si fregia del marchio “Bandiera Lilla”, per la completa accessibilità ai diversamente abili, nell’evento “Wine Fashion Night – La Notte della Moda Inclusiva e del Vino”, organizzato dall’associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud, in collaborazione con il Rotary Club di Bisceglie presieduto da Francesco Dente, l’associazione Wine Specialists Council di Trani e Nicola Rutigliano, Amministratore Unico Bisceglie Approdi Spa.

L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia e vedrà la partecipazione dell’assessore al Welfare, Politiche di Benessere, Sociale e Pari Opportunità, Rosa Barone, della delegata alla cultura della Regione Puglia Grazia Di Bari e del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

A ogni vino più pregiato di ciascuna cantina saranno affiancati cinque stilisti che per l’occasione hanno preparato un abito perfettamente in armonia con il vino abbinato. L’evento, che si avvale della partecipazione dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia, con i ragazzi speciali coinvolti nel progetto Sommelier Astemio e di alcuni soci lavoratori WorkAut (lavoro e autismo), vedrà i modelli scendere da uno yacht di circa 30 metri, in un evento inclusivo-esclusivo presentato dalla presidente di Divine del Sud, la giornalista Francesca Rodolfo e da Gianluca Tesse, presidente Wine Specialists Council.

In passerella anche un abito inno al nostro olio pregiato. Il défilé sarà arricchito dalla presenza dei giovani creativi del corso di Ambientazione Moda della prof.ssa Laura Scaringi dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, che indosseranno creazioni esclusive da loro stessi pensate, disegnate e cucite.

Quest’anno la madrina sarà la conduttrice tv Stefania Orlando. Special guest Carmine Galasso, miglior sommelier AIS del Negroamaro 2023, miglior sommelier AIS del Primitivo 2022 e miglior sommelier AIS del Nero di Troia 2022.

Alla sfilata inclusiva sarà affiancata la degustazione dei vini e dei prodotti al vino tipici pugliesi, tra cui taralli al vino, olio su pane pugliese, prodotti caseari, i famosi sospiri di Bisceglie preparati dal maestro Nicola Giotti. Ingresso 10 euro. Parte del ricavato sarà devoluto per l’iniziativa rotariana “End Polio Now”.